Ruimtevaartorganisatie Elon Musk heeft morgen ‘belangrijkste examen ooit’

Massale vissterfte in Australië nadat as van bosbranden in rivier stroomt

12:04 Naar schatting honderdduizenden vissen zijn gestorven in het door bosbranden zwaar geteisterde New South Wales nadat as en slib door de hevige regenval van de afgelopen dagen in de rivier Macleay zijn gestroomd. De impact van de massale vissensterfte is nog decennia lang merkbaar zijn, schrijft de Britse krant The Guardian.