Rusland begonnen met vrijlating honderd walvissen

update Jongen verbrij­zelt kaak nadat batterij e-sigaret in mond explodeert

17:22 Het gezaghebbende Amerikaanse medische tijdschrift New Engeland Journal of Medicine heeft schokkende foto's gepubliceerd van de ernstige verwondingen die een 17-jarige jongen opliep nadat een e-sigaret in zijn mond was ontploft. Traumachirurg Katie Russell van de universiteit in Salt Lake City (Utah) meldt bij de beelden dat het slachtoffer na het incident verdampt tandvlees had, brandwonden in en rond zijn mond, een deels verbrijzelde onderkaak en meerdere tanden moet missen.