Rusland en Oekraïne formeel akkoord over doorvoer gas

Roemeense vat vlam op operatieta­fel en overlijdt

18:53 Een 66-jarige vrouw uit Roemenië is zondag overleden nadat haar lichaam vorige week vlam had gevat tijdens een operatie. De vrouw, die in een ziekenhuis in Boekarest geopereerd werd aan een tumor aan de alvleesklier, overleed uiteindelijk aan haar brandwonden.