Rusland furieus over MH17-toespraak Blok in Veiligheidsraad

VideoRusland heeft het verzoek van de Nederlandse minister Stef Blok van buitenlandse zaken om de schuld op zich te nemen van de aanslag op vlucht MH17 furieus van de hand gewezen. ,,We staan niet toe dat iemand met Rusland praat in de taal van ultimatums.''

,,Rusland accepteert niet de ongefundeerde uitkomsten van de gezamenlijke onderzoeksgroep (JIT, red.)'', zei Vasili Nebenzja, de permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de VN.

Blok deed zijn oproep aan Moskou op gisteravond in de VN-Veiligheidsraad. Nederland wil daarmee, samen met Australië Rusland dwingen tot medewerking aan het onderzoek naar het neerschieten van de Maleisische Boeing op 17 juli 2014 boven het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Bij de aanslag kwamen alle 298 passagiers en bemanningsleden om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders. ,,Als we zien met welke stompzinnige methoden de afzonderlijke staten werken, dan kunnen we alleen nog maar dat onderzoek vertrouwen wat wordt gedaan met medewerking van Rusland'', foeterde Nebenzja.

Weekblad Argoementy i Fakty vraagt zich te langen leste maar weer eens af wat nu de nieuwe uitkomsten zijn in het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT), onder leiding van Nederland. ,,Blok heeft op geen enkele manier bewijs aangevoerd voor de betrokkenheid van Rusland bij datgene wat er is gebeurd.''

De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken uitte donderdag een tegenbeschuldiging: de toespraak van Blok kwam met opzet vlak voor het Wereldkampioenschap voetbal, dat op 14 juni in Rusland begint. ,,Ze willen ons slechts laten toegeven dat het inderdaad onze militaire eenheid en ons BUK-raketsysteem was, dat is alles'', zei Lavrov. ,,Het onderzoek is nog niet voorbij, maar ons aanbod tot assistentie worden verworpen.''

Op de woorden van Nebenzja en Lavrov na, wordt de speech van Blok doodgezwegen. De moord op de Russische oppositiejournalist Arkadi Babtsjenko, woensdagavond in Kiev, leidt alle aandacht af, en dat komt Moskou wel goed uit ook. Toch lijkt het gesloten front vanuit Rusland aan lichte erosie onderhevig. Buitenlandcommentator Maksim Joesin van de liberale zakenkrant Kommersant gelooft niet dat de speech van Blok de houding van het Kremlin zal veranderen of ook maar in het minst zenuwachtig maken. ,,Moskou vindt dat het met alle sancties al genoeg is gestraft, het zal nooit toegeven. Mogelijk wordt er op de langere termijn wel een compromis mogelijk: een erkenning dat de rebellen het gedaan hebben en dat Rusland compensatie betaalt'', zegt Joesin, die er aan toevoegt: ,,Maar een ding staat wel vast, die BUK was van ‘ons’.''