Rusland in rouw: 41 kinderen onder doden door brand winkelcentrum

Lokale autoriteiten spreken over 'flagrante schendingen' van de veiligheid. Poetin heeft morgen tot dag van nationale rouw uitgeroepen, om stil te staan bij de slachtoffers van de fatale brand. In de Siberische regio Koezbass is een driedaagse rouwperiode van kracht.



Ook de autoriteiten van de havenstad Vladivostok in het verre oosten van Rusland kondigden drie dagen rouw af uit solidariteit met de slachtoffers. In de Doema, het Russische parlement, wordt een minuut stilte in acht genomen.