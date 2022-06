‘Rusland probeert Belarus in de oorlog met Oekraïne te trekken’

Geesteszie­ke doodrijder Times Square vrijgespro­ken, chauffeur ontoereke­nings­vat­baar

De man die in mei 2017 op Times Square een bloedbad aanrichtte door in zijn auto op mensen in te rijden is ontoerekeningsvatbaar verklaard. De jury achtte oud-marinier Richard Rojas, oneervol ontslagen uit het leger, niet verantwoordelijk voor zijn daad en sprak hem woensdag na zes uur beraad vrij wegens geestesziekte of een psychische afwijking.

22 juni