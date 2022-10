Rusland stopt graandeal na drone-aanval op schepen bij de Krim: ‘Kunstmatige hongersnood’

Bij de aanval vanmorgen vroeg op de haven van Sebastopol werd tenminste één schip geraakt, dat volgens Rusland betrokken was bij de handel in graan. ‘Dit is een terroristische daad door het regime in Kiev, met medewerking van Britse experts, tegen de schepen van de Zwarte Zeevloot en burgerschepen die betrokken zijn bij de graanhandel. Rusland schort deelname aan de overeenkomst over de export van landbouwproducten uit Oekraïense havens op’, staat te lezen in een statement van het ministerie van Defensie.



Eerder op de dag liet het ministerie weten dat een mijnenveger geraakt was door de drone-aanval, maar dat die slechts minimale schade had. Er werden volgens de Russen zowel lucht- als onderwaterdrones gebruikt.