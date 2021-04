Rusland woest over nieuwe Amerikaanse sancties

BBC zet klachten­for­mu­lier online voor ‘te veel’ berichtge­ving over dood Prins Philip

10 april Lang niet iedereen in Groot-Brittannië is gelukkig met de non-stop documentaires en hommages die zijn gewijd aan de overleden prins Philip. De Britse staatsomroep BBC heeft inmiddels zoveel ergernis genoteerd over de aangepaste programmering dat er een speciaal klachtenformulier is opgesteld voor mensen die het allemaal ‘too much’ vinden.