Russen draaien gaskraan naar Finland dicht

De levering van aardgas aan Finland vanuit Rusland is vanochtend vroeg afgesneden. Het Finse staatsenergiebedrijf Gasum bevestigt dit nadat Finland weigerde leverancier Gazprom in roebels te betalen.

Rusland eist van Europese klanten dat ze hun gas voortaan in roebels afrekenen, ook als in contracten is afgesproken dat ze in bijvoorbeeld euro’s of dollars zouden betalen. Rusland wil zou zijn eigen munt ondersteunen in tijden van internationale sancties. Eerder werden Polen en Bulgarije al om dezelfde reden afgesloten van het Russische gas.

‘De levering van aardgas aan Finland onder het leveringscontract van Gasum is onderbroken’, zei het bedrijf in een verklaring, eraan toevoegend dat gas nu uit andere bronnen zou worden geleverd via de Balticconnector-pijpleiding, die Finland met Estland verbindt.

Het Finse bedrijf meldde gisteren door de Russische reus Gazprom op de hoogte te zijn gebracht van de aanstaande onderbreking van de leveringen. Het meeste gas dat Finland importeert komt weliswaar uit Rusland, maar de brandstof is slechts goed voor 8 procent van alle energie die het land verbruikt. Gasum verzekert dat het zijn activiteiten, dankzij alternatieve leveranciers, ‘normaal’ zou voortzetten. Finland had vrijdag al plannen onthuld om het volgende winter zonder Russisch gas te doen, met name de aankondiging van de tienjarige huurovereenkomst, samen met buurland Estland, van een drijvende terminal voor vloeibaar aardgas (LNG).

Finland, en buurland Zweden, besloten zich bij de NAVO aan te sluiten vanwege het Russische offensief tegen Oekraïne. Uit vrees dat de Russen nog meer invasieplannen hebben geven Finnen en Zweden daarmee hun langdurige status van neutraal land op. Finland deelt zo’n 1.300 kilometer grens met Rusland. Moskou heeft Helsinki al gewaarschuwd dat een formele kandidatuur voor het NAVO-lidmaatschap ‘een ernstige fout zou zijn waarvan de gevolgen verstrekkende gevolgen zullen hebben’.

Rusland had met name zijn aanval op Oekraïne gerechtvaardigd door de toenadering van zijn westelijke buurland tot de NAVO, in de overtuiging dat dit een ‘existentiële’ bedreiging vormde voor zijn veiligheid.