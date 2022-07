Russen na wekenlange gevechten baas in Lysytsjansk, Zelenski kondigt herovering aan

De stad Lysytsjansk is gevallen en daarmee heeft het Russische leger nu ook de laatste grote stad van de provincie Loehansk in handen.

De Oekraïense president Zelenski beschouwt de zwaar bevochten stad in het oosten van het land echter nog niet als verloren, ondanks de terugtrekking van het Oekraïense leger. ,,Als het opperbevel van ons leger mensen terugtrekt van bepaalde punten aan het front waar de vijand het grootste artillerievoordeel heeft - Lysytsjansk in het bijzonder - dan betekent dat maar één ding: dat we terugkomen dankzij onze tactieken en dankzij de grotere toevoer van moderne wapens”, aldus de president zondagavond in een videoboodschap.

Het Oekraïense leger zou elders in het land weer terrein winnen. Zowel in de regio Charkov in het oosten, als in de regio Cherson in het zuiden en aan de Zwarte Zee worden successen gemeld. Het onlangs heroverde Slangeneiland is daar een goed voorbeeld van, aldus Zelenski. ,,Er komt een dag dat we hetzelfde over Donbas zullen zeggen. Oekraïne geeft niets op.” Lysytsjansk werd opgegeven na wekenlange gevechten waarbij de Russische artillerie tien keer meer kanonnen in het veld bracht dan Oekraïne.

Lysytsjansk was het laatste grote bolwerk van de Oekraïners in de regio Loehansk. De verovering ervan is een van de prioriteiten van Rusland dat de hele Donbas wil ‘bevrijden’. Minister van defensie Shoigu informeerde de Russische president Vladimir Poetin over de verovering van de grotendeels verwoeste stad. Rusland had aanvankelijk geprobeerd de hoofdstad Kiev in te nemen en de Oekraïense regering omver te werpen, maar die aanval werd aan het begin van de oorlog afgeslagen door Oekraïense verdedigers. Daarna verklaarde Moskou als belangrijkste doel van de ‘speciale militaire operatie’ om Oekraïense troepen uit de regio’s Loehansk en Donetsk te verdrijven. Delen ervan zijn al door pro-Russische separatisten tot zogenaamde ‘Volksrepublieken’ uitgeroepen, die alleen door Rusland en - sinds kort - Syrië zijn erkend. Rusland heeft ook geprobeerd de oorlog te rechtvaardigen vanwege ‘nazi’s’ die de lokale bevolking zouden terroriseren.

Militaire basis

Oekraïense troepen hebben ondertussen een basis beschoten in de door Rusland bezette stad Melitopol in het zuiden van Oekraïne. Het Russische persbureau RIA meldt dat het gebied waar Melitopol Airport ligt, is getroffen. Er zouden meer dan 30 granaten zijn afgevuurd op de Russische militaire basis - een van de vier bases in de stad. Militair materieel en verschillende brandstofdepots zouden zijn geraakt, zoals de Oekraïense burgemeester van Melitopol, Ivan Fyodorov, op zijn Telegram-kanaal bevestigde. Op sociale media zijn afbeeldingen en video’s opgedoken waarop rookpluimen boven de stad te zien zijn.

Volgens de Russische gouverneur van Belgorod zijn drie mensen omgekomen bij explosies in de gelijknamige stad nabij de grens met Oekraïne. Een aantal huizen werd beschadigd. De oorzaak is nog niet opgehelderd, de informatie kan niet worden geverifieerd door een onafhankelijke partij. Sinds de Russische aanval op Oekraïne zijn Oekraïense tegenaanvallen uitgevoerd in Belgorod en in de Russische regio’s Koersk en Bryansk.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: