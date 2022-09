'Russen verdoezelen realiteit rond Oekraïens offensief bij Cherson’

Jack Watling, een Britse specialist in landoorlogvoering aan het Royal United Services Institute in Groot-Brittannië, zei dat het realistisch is om niet te grote verwachtingen te hebben van wat Oekraïne kan bereiken tegen een Russische overmacht. Doorbraken van de Russische linies zijn altijd mogelijk, maar daarna zijn veel nieuwe troepen nodig om vervolgens veel grondgebied te bezetten. Oekraïne heeft niet zoveel reserves, aldus Watling in The New York Times.