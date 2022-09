Russen ‘vieren’ gelaten de annexatie: ‘Ik maak me zorgen om de gespannen situatie’

Interview Bedreigde Belgische minister vanuit zijn safehouse: ‘Dit is narcoterro­ris­me’

,,Het is naïef van die gangsters om te denken dat ze ons met bedreigingen klein zullen krijgen. België zal nooit een narcostaat worden. Wij geven de strijd nooit op.” Justitieminister Vincent van Quickenborne is nog moedig en strijdvaardig, op dag vijf in het safehouse nadat een groep Nederlanders hem probeerde te ontvoeren. Ongeschonden zal hij er niet uitkomen, beseft hij al: ,,Zolang ik minister ben, zal ik wellicht niet meer alleen naar de bakker kunnen.”

28 september