Russisch-Nederlandse anti-oorlogsactivist vastgehouden op vliegveld van Belgrado

Hij was teruggekeerd van een bezoek aan zijn moeder in Portugal, toen de Servische douane zijn Nederlandse paspoort in beslag nam. ,,Ik kreeg na urenlang wachten een document, waarin staat dat ik een inreisverbod heb gekregen, zonder verdere uitleg”, zegt Nikitin. ,,Nu word ik verzocht om een reguliere vlucht te nemen naar Frankfurt, waar ik was overgestapt. Maar ik heb niets te zoeken in Frankfurt. Ik woon al sinds 2016 in Servië, heb een verblijfsvergunning en mijn twee kinderen wonen hier ook.”