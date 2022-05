Russische ambassadeur houdt voet bij stuk over Boetsja: ‘Onze soldaten waren allang weg’

Alexander Shulgin praat niet met meel in zijn mond. De diplomaat, sinds 2015 ambassadeur in Nederland, heeft geen goed woord over voor de ‘enorme desinformatiecampagne tegen de Russische Federatie’. En hij heeft het dan zeker niet alleen over wat er nu in Oekraïne gebeurt, in de ‘speciale militaire operatie’ die in de rest van de wereld gewoon een oorlog heet, maar ook over Syrië, de annexatie van de Krim (in 2014) en de al jaren durende strijd in de Donbas.