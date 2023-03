Russische ex-president dreigt rechters ICC in Den Haag met raket: ‘Houd de lucht maar goed in de gaten’

Arrestatie­be­vel Internatio­naal Strafhof tegen Poetin: wat nu en hoe reageert Rusland?

Het arrestatiebevel dat het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag vandaag uitvaardigde tegen de Russische president Vladimir Poetin, wegens oorlogsmisdaden in Oekraïne, roept veel vragen op, onder andere over de gevolgen ervan. We vroegen ICC-woordvoerder Fadi El Abdallah om uitleg.