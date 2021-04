Russische gevangenisdienst: Navalny mag gewoon doorslapen maar bewakers voeren wel controles uit

8 kilo afgevallen

Het team van Navalny gaf later op de dag aan dat hij 8 kilo lichter is geworden voordat hij in hongerstaking ging, opnieuw zorgen uitend over zijn gezondheid. De Kremlin-criticus, die 1,89 meter lang is, zou nu 85 kilo wegen. Het gewichtsverlies zou het gevolg zijn van het gebrek aan slaap. Een dokter wordt nog steeds niet toegelaten, aldus het team.