Russische hacker die straf van 27 jaar uitzit, krijgt er nog 28 jaar cel bij

De ondernemingen werden voor zeker 142 miljoen euro opgelicht. In totaal zijn 55 vermeende leden van Carder.su aangeklaagd. Van hen zijn er 33 al veroordeeld.



Seleznev zorgde er onder meer voor dat de bende in 2008 toegang kreeg tot 45,5 miljoen betaalpassen van een bank in Atlanta. De gegevens werden gestolen en in twaalf uur tijd haalde de bende meer dan 9 miljoen dollar op uit 2100 geldautomaten in 280 steden over de hele wereld.