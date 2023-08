Russische maanlander crashte doordat motoren bleven branden

De crash van het Russische maanvaartuig Luna-25, zaterdag op de maan, was te wijten aan een fout met de motoren. Die hadden 84 seconden moeten branden zodat het vaartuig in een baan rond de maan zou komen maar brandden 127 seconden, meldt het staatsruimtevaartbedrijf Roskosmos.

Het bedrijf deelde de eerste bevindingen over de crash met Russische staatsmedia. Het is nog niet bekend waardoor de motoren niet uitschakelden toen dat had moeten gebeuren. Het riskante rangeermanoeuvre was de laatste stap voor de geplande landing van de Luna-25. Die zou naar verwachting vandaag plaatsvinden, maar Roskosmos signaleerde zaterdag problemen toen de missiecontrole de maanlander om 14.10 uur Moskouse tijd in een baan rond de maan wilde brengen.

‘Tijdens de operatie deed zich een abnormale situatie voor aan boord van het automatische station, waardoor de manoeuvre niet kon worden uitgevoerd met de gespecificeerde parameters’, meldde het staatsruimtevaartbedrijf zondag in een korte verklaring over de crash. Die betekende de mislukking van Ruslands eerste maanmissie in 47 jaar.

Verval Russische ruimtemacht

Het mislukken van de prestigieuze Luna-25 missie illustreert het verval van de Russische ruimtemacht sinds de gloriedagen van de Koude Oorlog. Moskou lanceerde in 1957 als eerste een kunstmatige satelliet (Spoetnik 1) in een baan om de aarde en de Sovjet-kosmonaut Joeri Gagarin was in 1961 de eerste mens in de ruimte aan boord van de Vostok 1.

Rusland had geen maanmissie meer ondernomen sinds Luna-24 in 1976, toen Leonid Brezjnev in het Kremlin regeerde. Naast de Sovjet-Unie zijn alleen de Verenigde Staten en China erin geslaagd voorzichtig en gecontroleerd het oppervlak van de maan te bereiken. Pogingen van onder meer India, Japan en Israël mislukten.

De sancties wegens de invasie in Oekraïne, in februari 2022, en de annexatie van schiereiland de Krim in 2014 belemmeren het Russische ruimtevaartprogramma, dat daardoor is afgesloten van westerse technologie en financiering.

Race tegen India

Rusland racete tegen India, wiens ruimtevaartuig Chandrayaan-3 woensdag naar verwachting zal landen op de zuidpool van de maan. Die maanlander is dan het eerste ruimtevaartuig ooit dat landt op dat punt van de natuurlijke satelliet van de aarde.

epa10811886 A handout photo made available by Roscosmos State Space Corporation shows first picture of the moon lander Luna 25 (Moon) automatic station during its way to the Moon, 16 August 2023 (issued 21 August 2023).

In this photo released by the Roscosmos State Space Corporation, the moon lander Luna-25 automatic station is seen inside a plant shop at the Vostochny Cosmodrome in the Russia's Far East, on Wednesday, July 26, 2023.

In this photo taken from video and released by Roscosmos State Space Corporation, the Soyuz-2.1b rocket with the moon lander Luna-25 automatic station takes off from a launch pad at the Vostochny Cosmodrome in the Russia's Far East, on Friday, Aug. 11, 2023.

