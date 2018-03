Russische politie doorzoekt kantoren oppositiekopstuk Navalni

'Vlak voor instorten voetgangersbrug nog overleg over barst'

17:58 Slechts enkele uren voordat de voetgangersbrug op de hoofdcampus van de universiteit in Miami op donderdag instortte, was er nog overleg over een in de constructie geconstateerde barst. Het euvel werd niet als veiligheidsrisico bestempeld. Vlak daarna zeeg de brug ineen en kwamen negen mensen om het leven.