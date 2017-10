Russische radiojournaliste in nek gestoken, aanvaller gepakt

Volgens een verklaring op de website van de zender drong een onbekende man het gebouw binnen en viel Felgenhauer aan met een mes. Veiligheidspersoneel wist de aanvaller te overmeesteren en leverde hem over aan de politie. Felgenhauer moest naar een ziekenhuis, maar haar verwondingen zijn niet levensbedreigend.



Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Moskou noemde de aanval 'onverkwikkelijk'. Een andere medewerkster van de zender, Joelia Latinina legde eerder dit jaar haar werk neer, nadat ze meermalen met de dood was bedreigd. Echo of Moskou is in bezit van staatsbedrijf Gazprom, maar laat regelmatig critici van de Russische regering aan het woord in de uitzendingen.