'Russische route' biedt toch geen zekerheid: 18 schepen vastgevroren in Noordelijke IJszee

Door klimaatopwarming is het gebied rond de Noordpool sinds kort beter bevaarbaar. Richard Bintaja, klimaatdeskundige bij het KNMI, legt uit: ,,In het Arctische gebied gaat klimaatverandering zo’n twee tot drie keer sneller dan op de rest van de wereld. Er is gemiddeld dus een stuk minder zee-ijs in het Noordpoolgebied dan pakweg 40 jaar geleden, zo’n 40 procent om precies te zijn.” Waar er dus eerst het hele jaar door nog dikke plakken ijs lagen, is deze laag een groot deel van het jaar nu zo dun dat een normaal vrachtschip via het noorden richting Azië kan varen. Ideaal voor Rusland, die de route promoot als een kortere, en dus ook goedkopere en duurzamere weg naar Azië dan de traditionele route via het Suezkanaal.