Rutte daagt Hongaarse premier Orbán uit exitprocedure EU te starten

Rutte vroeg Orbán tijdens een verhitte discussie over rechten van homoseksuelen en andere leden van de LHBTI-gemeenschap waarom hij het zogenoemde artikel 50 uit het EU-verdrag niet gebruikt als hij niet aan de normen en waarden van de unie wil voldoen. Er is een reden dat het artikel 50 bestaat, aldus Rutte tegen Orbán. Met het inroepen van dat artikel startte het Verenigd Koninkrijk in maart 2017 de procedure waarmee het VK uit de EU is vertrokken, de brexit.

Rutte en andere EU-leiders zijn woedend en geschokt over nieuwe wetgeving in Hongarije die homoseksuelen en anderen uit de LHBTI-gemeenschap zou discrimineren. De wet, die donderdag door de president van het land werd bekrachtigd, verbiedt dat onder meer het onderwijs en de media jongeren in aanraking laten komen met bijvoorbeeld homoseksualiteit en transgenders.

‘Schaamteloos’

Rutte noemde Orbán bij aankomst op de EU-top “schaamteloos” en zou Hongarije het liefst uit de Europese Unie zetten als het land zich zo blijft opstellen. ,,Ik kan helaas niet in mijn eentje, en zelfs niet met de andere lidstaten, zeggen: jullie moeten eruit”, zei de minister-president

Voor de bijeenkomst was al duidelijk dat de EU-leiders Orbán willen aanspreken op de omstreden wet en hem overreden het gewraakte voorstel in te trekken. Maar Rutte zei vooraf zich weinig illusies te maken. ,,Hij is schaamteloos, dus hij gaat ermee door.”

Zelf zegt de Hongaarse premier dat hij niet tegen homoseksualiteit of homoseksuelen is. De controversiële wet gaat volgens Orbán over ouders en de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden, zei hij voor aanvang van de topontmoeting in Brussel.

Rutte kon eerder op donderdag op fikse kritiek rekenen van de Hongaarse minister van Justitie, Judit Varga. Zijn opmerking dat Hongarije “niets meer te zoeken heeft in de EU” als het land geen beterschap toont is volgens Varga “niets meer dan een nieuwe episode in de reeks van politieke chantage”, schrijft zij op Twitter. ,,Hongarije wil niet vertrekken uit de EU. Integendeel, we willen haar redden van hypocrieten.”

Op Facebook gaat Varga nog verder los. Ze verwijt Rutte “oude koloniale arrogantie” en schrijft haar “hele leven te zullen vechten om te zorgen dat Hongaarse mensen nooit voor Rutte en andere kolonisators hoeven te knielen”.

