Rutte: goede brexit-afspraak over Ierse grens is essentieel

Mark Rutte heeft in Ierland nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat er goede afspraken komen over de grens tussen Brits en Iers grondgebied na de brexit. Dat zei de premier woensdag op een persconferentie na zijn bezoek aan de Ierse premier Leo Varadkar.

Wat de brexit betekent voor de grens tussen EU-lid Ierland en het Britse Noord-Ierland lijkt uit te groeien tot het heetste hangijzer in de onderhandelingen tussen EU-leiders en de Britse regering. Rutte zei in de Ierse hoofdstad Dublin dat drie thema’s in de onderhandelingen even belangrijk zijn: burgerrechten, de financiële afwikkeling en de Ierse grens. Volgens de premier is een goede afspraak over de grens niet alleen essentieel voor Ierland, maar ook voor de rest van de EU.

Rutte zei ook dat de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen moeizaam verloopt maar dat het mogelijk is om voldoende voortgang te bereiken. De Britse premier Theresa May heeft woensdag beloofd met nieuwe voorstellen te komen nadat het overleg over de Ierse grens helemaal vastliep. Maandag moest ze onverrichter zake uit Brussel naar Londen terugkeren, omdat haar plannetje voor een speciale regeling voor het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) werd afgeschoten.

May had bedacht dat Noord-Ierland na de brexit een speciale 'Europese' status zou kunnen krijgen. Dan hoeft er straks over het noorden van het Ierse eiland geen bewaakte grens tussen EU-lid Ierland en het Verenigd Koninkrijk te komen. Maar voor de pro-Britse unionisten van de Noord-Ierse partij DUP, is dat feitelijk aansluiting bij Ierland.