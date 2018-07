Rutte grinnikt en onderbreekt dan Trump gewoon

Trump heeft andere zaken aan zijn hoofd als Mark Rutte langskomt, maar de Nederlandse premier aarzelt niet om tegengas te geven als Trump Europa een veeg uit de pan geeft.

Middenin een geïmproviseerd betoogje over een mogelijke handelsovereenkomst met de EU valt Rutte de Amerikaanse president in de rede. ,,Als we eruit komen is dat positief. En zo niet, dan is dat ook positief,” zegt Trump. Rutte grinnikt even, blijmoedig als altijd, en werpt dan tegen: ,,Nee, niet positief. We moeten er op een of andere manier uit komen.” Trump praat overigens gewoon door, over Europese auto’s die de VS zouden overspoelen.

Amerikaanse journalisten reageren verbaasd. Onderbrak de premier van Nederland nou zomaar de president? Dat is geen gewoonte in het Oval Office. Mark Rutte is kennelijk niet onder de indruk van het historische decor en de machtige bewoner van dit pand. Hij was hier al eens in 2011 om kennis te maken met Barack Obama – toen had het kantoor nog bruinrode gordijnen. Ze zijn vervangen door goudkleurige exemplaren die Bill Clinton ooit uitzocht. De ruimte is heus nog imposant, met het portret van Amerika’s eerste president George Washington boven de haard en het eikenhouten bureau dat nog van John F. Kennedy is geweest. Maar net voordat de pers naar buiten wordt gestuurd zegt Rutte tegen Trump: ,,Uw bureau is klein.”

De president noemt het ,,een grote eer om de premier van het kóninkrijk Nederland te ontvangen.” Hij klinkt een tikje verbaasd over die aanduiding ,,Dat is de officiële titel, heel elegant en mooi,” zegt Trump. ,,We werken samen en hebben heel nauwe relatie, de relatie met Nederland is nooit beter geweest dan nu,” voegt hij eraan toe.

Handelsoorlog

De president verwijst naar de onenigheid tussen de VS en de Europese Unie over handel en invoerrechten, die dreigt uit te lopen op een handelsoorlog. Rutte wijst juist op het aantal banen dat de handel tussen de VS en Nederland oplevert. Zijn doel is 'om dat te verhogen'. Hij stelt dat er mogelijkheden zijn voor de VS en Nederland om meer te doen om elkaars economie en veiligheid te versterken.

