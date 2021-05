Rutte roept KLM op tot boycot Belarus, EU-leiders willen snoeihard signaal naar Minsk

Afgaand op wat leiders bij binnenkomst al zeiden, willen velen van hen dat Europese luchthavens en het Europese luchtruim op slot gaan voor vliegtuigen van Belavia, eventueel door te verklaren dat hun toestellen niet veilig zijn voor de burger luchtvaart. Volgens premier Rutte is dat niet vanavond al te regelen, maar kunnen de leiders wel besluiten tot een instructie in die zin.



Wat ook vanavond al wel kan is een gezamenlijke oproep aan Europese luchtvaartbedrijven om vanaf nu Belarus te mijden. Rutte zelf wil die oproep richten aan KLM. Ook is er sprake van een gerichte uitbreiding van het al bestaande sanctieregime tegen personen en entiteiten in Belarus en een forse beperking van de financieringsmogelijkheden van Belarus in Europa. ,,We moeten maatregelen nemen die het regime in het hart en dus in de portemonnee treffen”, aldus Rutte.