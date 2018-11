Rutte verwacht groen licht brexitdeal: ‘Iedereen is slechter af’

De top van vandaag is daarmee vooral een ceremoniële. Over de inhoud van de brexit-overeenkomst zijn nog veel vragen. Temeer omdat het Britse parlement zich nog moet buigen over het akkoord. En nu al is duidelijk dat het voor May heel, heel lastig wordt om een meerderheid achter haar plannen te krijgen. Zelfs haar eigen partij is diep verdeeld. Het scenario dat het akkoord de prullenbak ingaat en er op 29 maart volgend jaar een brexit volgt zónder overgangstermijn en zónder afspraken hangt daarmee nog steeds boven de markt.



Om voldoende steun te krijgen voor de brexitdeal deed de Britse premier Theresa May een beroep op de Britse burgers. In een open brief aan de Britse bevolking schrijft ze dat voor- en tegenstanders van de brexit hun strijd moeten staken en het vertrek uit de EU moeten gebruiken als een periode voor ‘vernieuwing en verzoening’.



Volgens May moet de brexit nu worden doorgezet, zodat ministers zich weer kunnen focussen op wat echt belangrijk is voor de inwoners van het land, zoals ‘het verbeteren van de gezondheidszorg, het bouwen van meer huizen en het bestrijden van onrechtvaardigheid’. May, die volgens The Guardian via de brief probeert kritische politici onder druk te zetten, zegt de deal die met de EU is onderhandeld met ‘hart en ziel’ te zullen verdedigen. De brief is verstuurd naar de media en gepubliceerd op een website van de regering.