Ryanair schrapt dit weekend bijna honderd vluchten door staking piloten

torremolinos Tragedie in Spanje: Nederland­se vader (36) overreden door eigen huurauto in bijzijn gezin

Een 36-jarige Nederlander is woensdag bij een tragisch ongeluk in Spanje om het leven gekomen, bevestigen de lokale autoriteiten. De man werd in een parkeergarage overreden door zijn eigen auto, vermoedelijk nadat hij was vergeten het voertuig op de handrem te zetten.