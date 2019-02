‘s Werelds lichtste mannelijke prematuurtje (268 gram) mag ziekenhuis verlaten

Het kindje weegt inmiddels 3,2 kilo, genoeg om veilig naar huis te kunnen gaan. De baby, wiens naam niet bekend is gemaakt, kwam in augustus vorig jaar met een spoedkeizersnede ter wereld. Artsen hadden vastgesteld dat het gewicht van het kindje in de baarmoeder na 24 weken zwangerschap niet meer toenam. Acuut levensgevaar dreigde, aldus de universiteit.

Het prematuurtje was bij de geboorte zó klein dat hij makkelijk in twee handpalmen paste. Maandenlange behandelingen op de intensive care van de afdeling neonatologie volgden. Het kindje is inmiddels door zijn trotse, maar nog steeds bezorgde ouders opgehaald. De moeder geeft haar wondertje al een paar weken borstvoeding. Het overlevingspercentage van baby’s met een gewicht van minder dan een kilo is in Japan circa 90 procent.



Het kleinste meisje dat ooit werd geboren, is voor zover bekend Emilia Grabarczyk uit Duitsland. Zij woog bij haar geboorte begin 2016 slechts 226 gram. De voetjes van Emilia waren net zo groot als een vingertop en ze woog niet meer dan een paprika. Toen ze het levenslicht zag was het kindje 22 centimeter en artsen vreesden voor haar leven. Maar het meisje overleefde en overtrof alle verwachtingen.