‘Saïd Razzouki, vermeende rechterhand Taghi, eerstdaags uitgeleverd aan Nederland’

De uitlevering door Colombia van Saïd Razzouki (49), de vermeende handlanger van Ridouan Taghi en net als hij verdachte in het grote liquidatieproces Marengo, is een kwestie van dagen.

Dat meldt een nieuwssite uit het departement Antioquia in het noordwesten van het Zuid-Amerikaanse land waar Razzouki in februari werd gearresteerd. Daarbij raakte hij lichtgewond. De Colombiaanse president Iván Duque ondertekende het besluit tot uitvoering van de uitlevering op 27 oktober. In het besluit, in handen van de site, staan de argumenten op basis waarvan het vermeende kopstuk wordt uitgeleverd aan Nederland en zal worden opgesloten in een gevangenis. Dat is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar ook Taghi sinds zijn arrestatie wordt vastgehouden.

De Colombiaanse advocaten van Razzouki vochten zijn uitlevering in september aan door te stellen dat de goedkeuring ervan door het Colombiaanse Hooggerechtshof ‘geen serieuze basis’ had. De misdaden waarvoor ‘Amsterdam’ Razzouki's uitlevering vroeg, waren volgens de raadslieden ‘te algemeen’. Op basis daarvan vroegen ze de goedkeuring te heroverwegen ‘totdat de verzoekende staat de misdaden, data en plaatsen specificeert’, aldus El Colombiano, de toonaangevende krant in het Antioquia-departement in Colombia.

Uitleveringsverzoek voldoet aan wettelijke maatstaven

Het Colombiaanse ministerie van Justitie en de juridische afdeling van het kantoor van president Duque oordelen volgens de nieuwssite in het uitvoeringsbesluit dat het uitleveringsverzoek voldoet aan alle wettelijke maatstaven. Het enige voorbehoud dat volgens beide autoriteiten gemaakt kan worden is Nederland eraan te herinneren dat Razzouki niet mag worden onderworpen aan onder meer ‘gedwongen verdwijning, marteling, een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, levenslange gevangenisstraf of verbeurdverklaring van eigendommen’.

Razzouki wordt in Nederland vervolgd in liquidatieproces Marengo en geldt daarin, net als Taghi, als één van de hoofdverdachten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij enkele moorden en mislukte moordpogingen. Veel bewijs tegen Razzouki komt voort uit ontsleutelde chatberichten, waarin openlijk wordt gesproken over de moorden. Welke advocaten hem in het Marengo-proces gaan bijstaan, is onduidelijk. Zijn eerdere advocaten hebben de verdediging neergelegd. Ook is nog onzeker of Razzouki's proces eventueel wordt afgesplitst van het Marengo-proces, aangezien het proces van zijn medeverdachten (langzaam maar zeker) richting einde gaat. Zo heeft ook Razzouki het recht om kroongetuige Nabil B. te bevragen, aangezien die vele belastende verklaringen over hem heeft afgelegd.

De rechtbank heeft besloten het proces van Ridouan Taghi niet af te splitsen. Het verzoek van zijn advocaat is afgewezen. ,,Het belang om de verschillende zaken (deels) gelijktijdig te blijven behandelen weegt naar het oordeel van de rechtbank nog steeds zwaarder dan het door de verdediging aangevoerde belang om de zaken gescheiden te behandelen”, staat in de schriftelijke motivering. Taghi’s advocaat Inez Weski vroeg tijdens een eerdere zitting in september ‘op nadrukkelijk verzoek’ van haar cliënt zijn zaak af te splitsen van de andere verdachten, ‘in het belang van de rust van het proces’. De rechtbank stelt dat ‘het creëren van rust in het proces zonder meer nastrevenswaardig’ is. Maar de rechtbank vindt de voordelen van een gelijktijdige behandeling nog steeds zwaarder wegen, omdat de zaken van de verschillende verdachten met elkaar samenhangen.

Volledig scherm Said Razzouki . © Politie

Saïd Razzouki, de rechterhand van Ridouan Taghi, werd begin 2020 opgepakt in Colombia: