Salah Abdeslam zorgt met opmerking bij video voor commotie in terrorismeproces Parijs

De videobeelden die werden vertoond waren gefilmd door een buurtbewoner en toonden hoe twee van de drie terroristen bij bar La Bellequipe naast hun auto staan en op het terras schieten. Daar vielen die avond 21 doden. De jihadisten riepen vervolgens ‘Allah Akbar’ en stapten weer in hun voertuig. Onder hen Brahim Abdeslam, de oudere broer van Salah Abdeslam, die zich later zou opblazen in een andere bar.



,,Ik wil graag reageren op de video’s’’, zei Salah Abdeslam tegen de rechter. ,,Ik zou willen zeggen dat als we ze uit hun verband trekken, ik de eerste ben om ze af te keuren. Maar als we ze in hun context plaatsen, kan ik ze niet veroordelen.’’



Abdeslam maakte vervolgens de vergelijking met Franse militairen. ,,Er zijn Fransen, Duitsers en Belgen met een moslimgeloof die naar Syrië en Irak zijn geëmigreerd om hun religie met waardigheid te beleven. Frankrijk heeft ze vermoord. We zijn zelfs gestopt met de doden door Frankrijk te tellen’’, aldus Abdeslam. ,,De presentatie van de onderzoeker is slechts de ‘laatste pagina van het boek. Maar we zouden over het begin moeten praten en tot een dialoog moeten komen.’’