Sancties tegen rijke Russen treffen ook Nederlandse winkelstraat

LIVE | Vanmiddag onderhande­ling in Belarus, leger Oekraïne staat onder steeds grotere druk

Een Oekraïense delegatie is onderweg naar Belarus voor nieuwe onderhandelingen met Rusland. Die beginnen over een paar uur, meldt een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski rond 13.00 uur. Het is de tweede keer dat de landen elkaar direct treffen voor overleg over de Russische invasie in Oekraïne. De onderhandelingen van maandag leverden geen concreet resultaat op. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.

14:03