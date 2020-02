Sanders en Buttigieg het vuur aan de schenen gelegd tijdens Democratisch debat

LIVE | Amerikaan overleden aan gevolgen coronavi­rus, dodental stijgt tot 722

6:22 Het dodental in China als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 722. Wereldwijd zijn er meer dan 30.000 mensen besmet. Voor de kust van Taiwan ligt een Nederlands cruiseschip met 91 Nederlanders aan boord dat niet mag aanmeren in Japan. De laatste ontwikkelingen over de virusuitbraak lees je in ons liveblog.