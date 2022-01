Saoedi-Arabië laat prinses na drie jaar gevangenschap weer vrij

'Saoedi-Ara­bië is niet klaar voor vrouwen achter het stuur'

Volgens prinses Basma Bint Saud Abdulaziz, de dochter de overleden Koning Saud van Saoedi-Arabië, is het nog te vroeg om vrouwen auto te laten rijden in haar vaderland. 'Ik vind wel dat het moet gaan gebeuren, maar de tijd is er nog niet rijp voor. In het huidige klimaat zou een vrouw die achter het stuur zit, uit de auto kunnen worden gesleurd en worden geslagen, of zelfs erger, om haar een lesje te leren.'

