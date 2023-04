Sarcofaag farao Ramses II bij hoge uitzondering tijdelijk in Parijs

,,Het is niet gebruikelijk dat hele bijzondere stukken, zoals deze doodskist, zomaar in bruikleen worden gegeven. Er zullen musea zijn die graag ook zo'n pronkstuk laten zien. Alleen moet je dat zeer goed kunnen motiveren. En er moet een belangrijke reden voor zijn. Egypte en Frankrijk hebben onderling een zeer lange geschiedenis, die teruggaat tot de tijd van Napoleon in 1798’’, aldus Soliman. Voor een land kunnen er ook nog andere redenen, zoals financiële of politieke motivaties, meespelen om zoiets toe te staan.

Leuk weetje

De sarcofaag wordt tentoongesteld in museum Grande halle de la Villette. Deze tentoonstelling toont de grootste collectie buiten Egypte van objecten uit de tijd van farao Ramses II. Soliman: ,,Het is een reizende tentoonstelling. Deze tentoonstelling kon je dus ook al zien in andere landen, behalve deze sarcofaag die alleen in Frankrijk getoond mag worden. Een leuk weetje is dat dit niet de originele doodskist is waarin Ramses II meteen na zijn dood is ingelegd. Zijn lichaam is pas later in deze sarcofaag geplaatst.’’