Saudische kroonprins wil gematigde islam in zijn land

De kroonprins van Saudi-Arabië heeft zich in ongebruikelijk klare taal voorstander getoond van liberalisering van het ultraconservatieve koninkrijk. ,,We keren terug naar de gematigde islam, die open is tegenover de wereld en alle religies", zei Mohammed bin Salman, vandaag tijdens een conferentie in de hoofdstad Riyad. Daar werd hij aangesproken op de radicale ideeën die nu nog overheersen in het land.