Save the Children: Kou bedreigt 7 miljoen gevluchte kinderen

,,Veel kinderen zijn door de oorlog en de barre omstandigheden in vluchtelingenkampen al verzwakt”, stelt woordvoerder Annemieke Ruggenberg. ,,De meeste kinderen hebben niet meer dan een T-shirt, een broek en een paar slippers.”



In totaal zijn er volgens Save the Children twaalf landen waar kinderen door de wintertemperaturen gevaar lopen, namelijk Syrië, Afghanistan, Irak, Libanon, Jordanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Servië, Griekenland, Montenegro, Italië en Oekraïne. In Bosnië en Herzegovina evacueerde Save the Children in december samen met de autoriteiten honderden kinderen uit een ondergesneeuwd kamp dat was gebouwd op een voormalige vuilstortplaats.



De tenten van veel vluchtelingen staan op bevroren grond. Ook zitten er volgens de woordvoerder veel mensen in vochtige, koude ruimtes en in kleine tenten. ,,Ze hebben weinig bescherming tegen de kou. Er is geen verwarming en er is weinig beschikking over warme kleding, geschikte schoenen of goed voedsel.’’