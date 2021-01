Schaatstrainer hoeft cel niet in na aanranden verliefde 14-jarige leerling: ‘Ik wist dat ze jong was’

Een 28-jarige schaatstrainer uit het Belgische Edegem krijgt een voorwaardelijke celstraf voor het aanranden van één van zijn leerlingen . Het meisje was amper 14 jaar. Het veelbelovende schaatstalent werd verliefd op haar trainer. Hij ging daar op in en begon een seksuele relatie. ,,Hij spoorde haar aan om naar porno te kijken, zodat ze kon leren en wist wat er van haar verwacht werd op seksueel vlak.” De man is vrijgesproken van verkrachting.

Justitie eiste vorige maand een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar. De rechtbank veroordeelt schaatstrainer J.B. (28) uit Edegem nu tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar. Hij krijgt onder meer verplichte psychotherapeutische begeleiding én mag geen enkel contact meer hebben met zijn slachtoffer of haar familie.

De schaatstrainer had seks met een 14-jarige leerling. De rechter beschouwt dat niet als verkrachting, maar de man wordt wel schuldig bevonden aan aanranding en het aanzetten tot ontucht. Behalve de voorwaardelijke gevangenisstraf wordt hij ook gedurende enkele jaren uit zijn rechten ontzet. Hij mag daardoor ook geen gezagsfunctie meer uitoefenen met kinderen. Concreet wil dat zeggen dat hij geen schaatstrainingen meer mag geven aan minderjarigen.

Verliefdheid

De seksuele relatie tussen de schaatstrainer en de 14-jarige Lena (fictieve naam, red.) was al een hele tijd gaande toen het meisje haar tante over de relatie vertelde. Die lichtte de moeder en de schaatsfederatie in. Vervolgens werd ook de politie op de hoogte gebracht. ,,Lena keek enorm op tegen haar trainer. Hij had haar moeten beschermen tegen zichzelf, in plaats van mee te gaan in de seksuele handelingen”, vertelde de openbaar aanklager tijdens het proces. ,,Als volwassene heeft hij misbruik gemaakt van haar verliefdheid.”

Quote Ik wist dat ze jong was en besefte dat het fout was. Maar ik had gevoelens voor haar. Het had nooit mogen gebeuren J.B.

Porno

De relatie begon met een kus op de mond, maar al snel wilde de schaatstrainer meer. Hij was vriend aan huis en gaf het meisje dus vaak een lift naar de trainingen in Heist-op-den-Berg. Onderweg nam hij haar dan mee naar een afgelegen weggetje in Hulshout. Daar hadden ze dan orale seks.

Om zeker te zijn dat ze de ‘kneepjes van het vak’ zou leren als 14-jarige, liet hij haar naar porno kijken. Zodat ze kon leren en wist wat er van haar verwacht werd op seksueel vlak. Hoewel Lena instemde, is er sprake van verkrachting vanwege het leeftijdsverschil en de gezagsfunctie die hij als trainer over het meisje had.

Gevoelens

De schaatstrainer heeft de seksuele relatie met het meisje niet betwist tijdens zijn proces. ,,Ik wist dat ze jong was. En ik besefte dat het fout was. Maar ik had gevoelens voor haar”, vertelde J.B. aan de rechters. ,,Het had nooit mogen gebeuren en ik voel me schuldig. Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om haar te beïnvloeden, en ik heb haar nooit iets tegen haar zin laten doen. Ik snap dat ik het vertrouwen van haar ouders heb beschaamd, maar ik ben echt geen slechte gast.”

Toen de relatie aan het licht kwam, beloofde J.B. dat hij zou stoppen als schaatstrainer, zodat Lena toch zou kunnen blijven schaatsen. Intussen heeft Lena haar schaatsen aan de wilgen gehangen en is J.B. weer actief als schaatstrainer. Die lessen mag hij voorlopig niet meer geven aan minderjarigen. Lena krijgt een morele schadevergoeding van 3500 euro, haar ouders elk 875 euro.

