'Schade orkaan Harvey boven 125 miljard'

Jongetje (3) geweigerd bij Elsa-feestje in Disneyland

30 augustus De kleine Noah van drie mag niet meedoen met een speciale prinsessendag in Disneyland Parijs omdat hij een jongetje is. Moeder Hayley McLean-Glass is zeer verbaasd over de beslissing van het pretpark. ,,Als een meisje wordt geweigerd bij een SpiderMan-feestje zou iedereen woedend zijn. Maar bij jongetjes is dat klaarblijkelijk anders.''