Schaduw van Oekraïne bleef in Moskou over de 9 mei-feestelijkheden hangen

Bende smokkelde arsenaal aan wapens met behulp van pakketbe­zor­gers vanuit Nederland naar Polen

Een bende van internationale wapensmokkelaars wordt ervan beschuldigd een arsenaal aan wapens vanuit Nederland naar Polen te smokkelen met behulp van pakketbezorgers. Dat meldt Europol vrijdag. Een kopstuk in ons land is gearresteerd en er zijn meerdere huiszoekingen geweest. Bij de operatie waren zowel autoriteiten in Nederland als Polen betrokken.

6 mei