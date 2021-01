'Schande voor ons land', Franse politie breekt op derde dag grote raveparty af

Huis van Afgevaar­dig­den stemt Trumps veto over defensiebe­gro­ting weg

30 december Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een veto van president Donald Trump over de defensiebegroting weggestemd. Het gaat om een begroting van omgerekend 606 miljard euro, die eerder met een grote meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden (lagerhuis) als de Senaat (hogerhuis) is aangenomen.