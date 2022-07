Schelden en dreigen: chaos in Italië wordt almaar groter

Het hele weekend overlegde de fractie van de Vijfsterrenbeweging over de volgende stappen. De grote vraag: gaan we overstag en geven we Draghi alsnog ons vertrouwen, of gooien we de knuppel definitief in het hoenderhok?



De vergadering eindigde zondagmiddag in een knallende ruzie. Een groeiend deel van de fractie vindt het opblazen van de regering, afgelopen donderdag, een enorme fout en probeert partijleider Conte te overtuigen om de breuk met premier Draghi te lijmen. De hardliners willen koste wat het kost deze regering zien vallen.



De ruzie liep zondagmiddag zo hoog op dat er over en weer werd gescholden en gedreigd. Voormalig premier Conte zag zich genoodzaakt de Zoom-vergadering te sluiten. Gisteren werd er opnieuw een poging gedaan de neuzen dezelfde kant op te krijgen.