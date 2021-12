Schietende leerling VS probeerde medescholieren te misleiden: ‘Politie, kom naar buiten’

videoDe 15-jarige jongen die gisteren drie leerlingen doodschoot in de Amerikaanse plaats Oxford (Michigan), heeft met een list nog meer slachtoffers proberen te maken. Hij deed zich voor als agent en probeerde studenten die zich verschanst hadden in een klaslokaal wijs te maken dat de kust veilig was. In een TikTok-video valt te zien hoe de groep niet in de list trapt en via de achteruitgang op de vlucht slaat.

Bij de schietpartij zijn uiteindelijk een jongen (16) en twee meisjes (14 en 17) om het leven gekomen. Er vielen ook acht gewonden. Eén slachtoffer ligt aan de beademing en vecht voor haar leven.

Een student filmde hoe het er in de klas aan toeging. Sommige leerlingen zaten verscholen achter hun tafel toen de schutter aanklopte. ,,Politie, kom maar naar buiten”, zei hij.

Gevlucht via raam

De jongeren vertrouwden de boel niet, wat vermoedelijk hun leven heeft gered. ,,We willen dat risico op dit moment niet nemen”, reageert een van hen. Toen de dader het woord ‘bro’ (een informele benaming voor vriend) gebruikte, was dat de bevestiging dat het niet om een echte agent ging. Via het raam vluchtte de hele groep naar buiten, recht in de handen van de politie.

Lang duurde de hele operatie niet. Vijf minuten na het eerste telefoontje richting hulpdiensten kon de schutter al overmeesterd worden. De jongeman verzette zich niet tijdens zijn arrestatie. Hij beriep zich wel op zijn recht op een advocaat, nadat zijn ouders hem geadviseerd hadden niet te spreken.

In totaal vielen er tussen de vijftien en twintig schoten. Het semiautomatische vuurwapen dat hij gebruikte was volgens de politie vier dagen eerder door de vader van de schutter gekocht. Voor de schietpartij zou hij foto’s van het pistool op sociale media geplaatst hebben.

Wapenbezit in VS

De schietpartij zal ongetwijfeld de discussie over wapenbezit in de VS weer aanzwengelen. In 2019, het laatste jaar waarvan volledige cijfers bekend zijn, vielen volgens de University of California 39.707 doden door vuurwapens. Het leeuwendeel daarvan zijn zelfmoorden. 14.861 mensen werden in 2019 in de VS vermoord met vuurwapens, oftewel 37 procent van het totale aantal vuurwapendoden.

Slechts 0,2 procent van alle doden door vuurwapens valt in massale schietpartijen in het openbaar, becijferde de University of California. 31 procent van alle huishoudens in de VS heeft een of meer vuurwapens.

