Schietpartij bij moskee in Frankrijk: vermoedelijke dader is oud-politicus Front National (84)

UPDATEDoor een schietpartij bij een moskee in het Zuid-Franse Bayonne zijn vanmiddag twee mannen van 74 en 78 jaar ernstig gewond geraakt. De politie heeft de vermeende schutter niet veel later aangehouden, berichten Franse media.

De vermoedelijke dader is Claude Sinké, een 84-jarige oud-politicus van het rechts-populistische Front National (FN) die in 2015 een gooi deed naar een raadszetel in de gemeente Seignanx. Hij werd niet ver van zijn huis in Saint-Martin-de-Seignanx opgepakt.

Ooggetuigen hadden de nummerplaten van de auto waarin de dader wegreed, doorgegeven aan de politie waarop de man werd geïdentificeerd en vervolgens aangehouden, meldden Franse media.

In zijn auto vonden agenten van de arrestatie-eenheid een gasfles en een vuurwapen. De man was geen bekende van justitie. Hij heeft een bekentenis afgelegd. Hij zou vier schoten hebben afgevuurd op het gebedshuis. Op de plaats delict hebben agenten een of twee gasflessen en een jerrycan aangetroffen, ook zou een auto in brand zijn gestoken. Doel daarvan zou zijn om brand te stichten in de moskee.

Front National