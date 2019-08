Schietpartij in Zweden: vrouw met baby in armen na schot in hoofd overleden

De politie van de Zweedse stad Malmö is op zoek naar de dader, of daders, van een schietpartij aan de Sergels Väg waarbij vanmorgen een vrouw dodelijk werd getroffen. De overleden vrouw van in de dertig liep op straat met haar baby. Het kind bleef ongedeerd, melden Zweedse media. De toedracht is vooralsnog niet bekend.

De politie kreeg omstreeks 10.00 uur melding van het vermoedelijke geweervuur. Een woordvoerder bevestigt tegen de Zweedse krant Kvällsposten dat er drie personen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Of alle drie gewond raakten door kogels is niet duidelijk. ,,Er kunnen ook mensen gewond zijn geraakt op andere manieren’’, verklaart Calle Persson. De zwaargewonde vrouw is later in het ziekenhuis overleden.



Een ooggetuige vertelt dat de vrouw, die in gezelschap van een man over straat liep, een kind bij zich droeg. Toen de vrouw werd getroffen en op de grond viel, zou ze het kind hebben laten vallen. De man, zo meldt de getuige, zou daarbij geschreeuwd hebben dat het kind ‘zijn moeder nodig heeft’. Mogelijk is de man, waarvan een crimineel verleden wordt gemeld, het eigenlijke doelwit geweest.

‘Verschillende wapens’

Getuigen zeggen meerdere knallen gehoord te hebben. Sommigen hoorden 2 of 3 schoten, anderen spreken van 8 tot 10. ,,Het klonk als twee verschillende wapens’’, zegt een van hen. Ook zouden getuigen het gerinkel van patroonhulzen op straat hebben gehoord. Anderen verklaren na het incident een aantal gemaskerde mannen te hebben zien wegrennen. Een van de schutters zou zich hebben verstopt in een tuin.



Vanaf waar de schoten precies zijn gelost, is nog onduidelijk. De politie weet alleen dat het op straat moet zijn geweest. Een getuige, die in de buurt woont, vertelt tegen de krant Aftonbladet naar binnen te zijn gegaan en ramen en deuren te hebben gesloten toen hij de knallen hoorde. ,,We wisten toen niet of het echt schoten waren of kinderen die iets hard dichtsloegen.’’ De politie heeft een groot gebied afgezet en doet onderzoek.

