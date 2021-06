Schilderij na jaren studie alsnog toegedicht aan Rembrandt

De toevallige ontdekking van het schilderij dateert uit 2016. Het schilderij was gevallen en had een restauratie nodig. Terwijl restaurateur Antonella di Francesco bezig was het schilderij schoon te maken, had ze het idee dat ze iets bijzonders in haar handen had en liet het schilderij onderzoeken. „Eén van de allermooiste zaken in mijn leven”, zegt de restaurateur tegen de Italiaanse krant La Repubblica. „Het besef dat je oog in oog staat met een werk van één van de grootste artiesten uit de geschiedenis. Dat is zo’n enorme kick, en die heeft bij mij een enorme nieuwsgierigheid aangewakkerd. Ik heb die niet afgeremd, ik heb me laten meeslepen in de betovering.”