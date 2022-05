Schipper (25) geplet tussen boot en kade als hij hondje wil redden uit het water

Bekende aanklager (45) uit Paraguay vermoord op huwelijks­reis, voor ogen van zwangere vrouw

Paraguay is in de ban van een geruchtmakende moord op een van de bekendste openbaar aanklagers van het land. De 45-jarige Marcelo Pecci werd afgelopen maandag tijdens zijn huwelijksreis in Colombia doodgeschoten door twee gewapende mannen, een paar uur nadat zijn vrouw op Instagram bekend had gemaakt dat de twee een kindje verwachten.

