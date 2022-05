Schokkende beelden tonen hoe Russische soldaten twee Oekraïners in de rug doodschieten

Twee ongewapende burgers wandelden in het begin van de oorlog in Oekraïne weg van Russische soldaten die hen net hadden aangesproken in een buitenwijk van Kiev. Plots duiken de militairen weer op en schieten de twee Oekraïners in de rug. Een van hen was op slag dood, de andere overleed later aan zijn verwondingen.