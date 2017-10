Schokkende beelden van politieoptreden in Catalonië

Een agent lijkt in te trappen op kiezers en een vrouw wordt aan haar haren naar buiten getrokken: uit Spanje komen schokkende beelden van een politieoptreden in een stembureau. Agenten grijpen hardhandig in om mensen naar buiten te werken. Volg de verdere ontwikkelingen rondom het referendum in ons liveblog.