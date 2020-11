Scholten, Meijer en Feenstra komen in Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

De Amerikanen kiezen dinsdag niet alleen hun president, maar ook alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden. In die Amerikaanse Tweede Kamer komen in elk geval drie en vermoedelijk vier politici met Nederlandse wortels.

Een van de 'Nederlandse' duels is in het noordwesten van de staat Iowa. Daar neemt de Republikein Randy Feenstra het op tegen de Democraat J.D. Scholten. Bij de Republikeinse voorverkiezingen had Feenstra gewonnen van de zittende afgevaardigde voor het kiesdistrict, Steve King. Die was voor de Republikeinen te rechts-nationalistisch en daarom steunde de partijleiding Feenstra.

Feenstra profileert zich vooral als conservatief christen. Hij is docent aan de reformatorische Dordt University in Iowa, vernoemd naar de stad Dordrecht. Scholten is een bijna 2 meter lange jurist, die in een vorige carrière in Antwerpen en Gent heeft gehonkbald. In de meeste peilingen heeft Feenstra een redelijk comfortabele voorsprong.

Meijer

Ook in Michigan staat een Scholten kandidaat. De Democrate Hillary Scholten neemt het daar op tegen de Republikein Peter Meijer. Meijer komt uit een familie van miljardairs, zijn grootvader is de oprichter van de grote Meijer-supermarktketen. De huidige afgevaardigde voor dat district is Justin Amash, die als een van de eerste Republikeinen brak met president Donald Trump en als onafhankelijk politicus verder ging. Hij besloot zich niet kandidaat te stellen. In de peilingen gaan Scholten en Meijer gelijk op.

Huizenga

De strijd om een andere zetel voor Michigan gaat tussen de huidige vertegenwoordiger, de Republikein Bill Huizenga, en zijn Democratische uitdager, de progressieve dominee Bryan Berghoef. Voor beiden is het plaatsje Holland de thuisbasis. Huizenga zit sinds 2011 in het Huis van Afgevaardigden. Zijn voorganger is de geboren Groninger Pete Hoekstra, de huidige Amerikaanse ambassadeur in Nederland.

Verderop in Michigan gaat de Republikein John Moolenaar voor een nieuwe termijn in het Huis van Afgevaardigden. Volgens de peilingen zal hij eenvoudig winnen van zijn niet-Nederlands-Amerikaanse Democratische tegenstander.

Wortels

Ongeveer 4,5 miljoen Amerikanen hebben Nederlandse wortels. Zij wonen onder meer in plaatsen als Holland en Zeeland in Michigan en Pella en Orange City in Iowa. Drie Nederlandse Amerikanen werden president: Martin Van Buren (president van 1837 tot 1841), Theodore Roosevelt (1901-1909) en zijn achterneef Franklin Delano Roosevelt (1933-1945).

De Amerikanen kiezen dinsdag ook 35 van de 100 senatoren. In Colorado lijkt de Democratische oud-gouverneur John Hickenlooper, ook iemand met Nederlandse voorouders, eenvoudig herkozen te worden.

