Scholz wil economische banden met China aanhalen

Het bezoek van de Duitse bondskanselier is omstreden en heeft in Duitsland voor veel vragen gezorgd. Er wordt daarbij regelmatig gerefereerd aan de goede banden die de vorige bondskanselier, Angela Merkel, aanknoopte met het Rusland van Vladimir Poetin en waar dat toe leidde: Poetin zette Duitsland onder druk om geen hulp te bieden aan Oekraïne door de gaskraan dicht te draaien. Gevreesd wordt dat een (te) grote Duitse afhankelijkheid van de Chinese economie ook kan worden uitgespeeld als bijvoorbeeld de kwestie Taiwan weer opspeelt. China maakt er geen geheim van dit eiland te willen inlijven, zoals Rusland Oekraïne wil annexeren. Naast de bondskanselier nemen ook tientallen topmannen van onder meer Volkswagen, BMW en de Deutsche Bank deel aan het korte bezoek.

Timing

De timing van de reis, zo kort na het partijcongres waar Xi Jinping zijn macht verder uitbreidde, oogst ook weinig applaus. Chinese dissidenten en het World Uyghur Congress hadden zelfs opgeroepen om de trip te annuleren. Kort voor zijn vertrek had Scholz in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung een nieuwe koers richting China aangekondigd. ,,Het is duidelijk dat als China verandert, de manier waarop we met China omgaan ook moet veranderen’’, aldus Scholz.



Tijdens zijn gesprekken in Peking wilde hij ook ‘moeilijke kwesties’ zoals mensenrechtenkwesties en de omgang met minderheden aan de orde stellen. Scholz uitte zijn bezorgdheid over de situatie rond Taiwan en waarschuwde indirect China voor een invasie.